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Холанд отреагировал на замену после покера в матче с «Вулверхэмптоном»

Холанд отреагировал на замену после покера в матче с «Вулверхэмптоном»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей реакции на замену в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'     5:1 Альварес – 85'    

«Недовольная реакция на замену? Нет, ничего подобного. Я был счастлив. А также я рад, что Хулиан Альварес забил, так что всё очень хорошо», — приводит слова Холанда ВВС.

Отметим, в этой встрече Холанд отметился покером, а главный тренер горожан Хосеп Гвардиола заменил его на 82-й минуте.

В текущем сезоне форвард провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

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