Холанд отреагировал на замену после покера в матче с «Вулверхэмптоном»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей реакции на замену в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1).

«Недовольная реакция на замену? Нет, ничего подобного. Я был счастлив. А также я рад, что Хулиан Альварес забил, так что всё очень хорошо», — приводит слова Холанда ВВС.

Отметим, в этой встрече Холанд отметился покером, а главный тренер горожан Хосеп Гвардиола заменил его на 82-й минуте.

В текущем сезоне форвард провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом: