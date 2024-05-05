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«Барселона» выиграла чемпионат Испании среди женских команд

«Барселона» выиграла чемпионат Испании среди женских команд
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«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании по футболу среди женских команд.

Напомним, в матче 26-го тура «Барселона» разгромила «Гранаду» со счётом 4:1 и стала недосягаемой для ближайших преследователей за четыре тура до конца чемпионата.

После 26 матчей «Барселона» набрала 76 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Реала» на 15 очков.

Женская команда «Барселоны» стала девятикратным чемпионом Испании. Отметим, команда в пятый раз подряд выиграла Примеру.

Напомним, ранее в чемпионате Испании среди мужских команд «Барселона» проиграла «Жироне» со счётом 2:4 после чего «Реал» досрочно завоевал чемпионство. Мадридский клуб набрал 87 очков после 34 туров и стал недосягаемым для «Жироны» и «Барселоны».

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