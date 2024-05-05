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Холанд отреагировал на слова Кина, который назвал его игроком второй лиги

Холанд отреагировал на слова Кина, который назвал его игроком второй лиги
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который ранее назвал его футболистом второй лиги.

«Меня не особо волнует этот человек, так что всё в порядке», — приводит слова Холанда BBC.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и шесть результативных передач.

Напомним, в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 5:1. В этой встрече Холанд оформил покер.

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