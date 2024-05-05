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Роналду опубликовал пост после хет-трика в матче с «Аль-Вахдой»

Роналду опубликовал пост после хет-трика в матче с «Аль-Вахдой»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на разгромную победу в матче 30-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Вахдой» (6:0), опубликовав пост в своей социальной сети.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 30-й тур
04 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
6 : 0
Аль-Вахда
Мекка
1:0 Роналду – 5'     2:0 Роналду – 12'     3:0 Отавио – 18'     4:0 Мане – 45'     5:0 Роналду – 52'     6:0 Аль-Фатиль – 88'    

«Чувствую себя прекрасно, спасибо команде и болельщикам!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети.

Фото: ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОНАЛДУ

Отметим, в этом матче Криштиану Роналду оформил хет-трик, принеся тем самым уверенную победу своей команде.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 30 проведённых матчах. «Аль-Вахда» располагается на 12-м месте с 32 очками после аналогичного количества встреч. Лидирует в чемпионате «Аль-Хиляль», на счету которого 83 очка в 29 матчах.

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