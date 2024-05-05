Роналду опубликовал пост после хет-трика в матче с «Аль-Вахдой»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на разгромную победу в матче 30-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Вахдой» (6:0), опубликовав пост в своей социальной сети.

«Чувствую себя прекрасно, спасибо команде и болельщикам!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети.

Фото: ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОНАЛДУ

Отметим, в этом матче Криштиану Роналду оформил хет-трик, принеся тем самым уверенную победу своей команде.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 30 проведённых матчах. «Аль-Вахда» располагается на 12-м месте с 32 очками после аналогичного количества встреч. Лидирует в чемпионате «Аль-Хиляль», на счету которого 83 очка в 29 матчах.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: