Гвардиола прокомментировал замену Холанда после покера «Вулверхэмптону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о замене норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда на 82-й минуте после покера в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1).

«Холанд немного расстроен заменой, но я понимаю его. Он был расстроен судьёй. При длинных передачах иногда игроки соперников толкали его или тянули за футболку, но судьи на это реагировали. Думаю, дело в этом. Замена была необходима, чтобы он успокоился», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

В текущем сезоне форвард провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

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