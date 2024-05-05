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Гвардиола прокомментировал замену Холанда после покера «Вулверхэмптону»

Гвардиола прокомментировал замену Холанда после покера «Вулверхэмптону»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о замене норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда на 82-й минуте после покера в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'     5:1 Альварес – 85'    

«Холанд немного расстроен заменой, но я понимаю его. Он был расстроен судьёй. При длинных передачах иногда игроки соперников толкали его или тянули за футболку, но судьи на это реагировали. Думаю, дело в этом. Замена была необходима, чтобы он успокоился», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

В текущем сезоне форвард провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

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