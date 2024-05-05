Гвардиола высказался о важности покера Холанда в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал покер норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1).

«Холанд вернулся в дело. Второй и четвертый голы были невероятными. 20 минут, которые норвежец провёл с «Ноттингем Форест», были хороши. Но сегодня с «Вулверхэмптоном» он был невероятен. Мы рады, что он вернулся с голами в нужный момент сезона», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

В текущем сезоне норвежский форвард провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

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