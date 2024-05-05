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Артета оценил игру «Арсенала» после разгромной победы в матче с «Борнмутом»

Артета оценил игру «Арсенала» после разгромной победы в матче с «Борнмутом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:0).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Сака – 45'     2:0 Троссард – 70'     3:0 Райс – 90+7'    

«Арсенал» начал игру, пожалуй, с лучшим первым таймом за весь сезон. Я думаю, что мы были невероятны, супер хладнокровны с мячом, очень агрессивны без мяча, мы создавали так много моментов, что легко могли забить три, четыре или пять голов. Но мы этого не сделали, забили один гол, а затем отдали преимуществ «Борнмуту», они кое-что изменили, создали нам некоторые проблемы, и игра стала немного более открытой. Этого мы хотели избежать, но и в этой игре правильно разрешили некоторые ситуации и действовали очень эффективно перед воротами, чтобы забить голы», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на одно очко, но у горожан есть игра в запасе.

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