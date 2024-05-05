Артета оценил игру «Арсенала» после разгромной победы в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:0).

«Арсенал» начал игру, пожалуй, с лучшим первым таймом за весь сезон. Я думаю, что мы были невероятны, супер хладнокровны с мячом, очень агрессивны без мяча, мы создавали так много моментов, что легко могли забить три, четыре или пять голов. Но мы этого не сделали, забили один гол, а затем отдали преимуществ «Борнмуту», они кое-что изменили, создали нам некоторые проблемы, и игра стала немного более открытой. Этого мы хотели избежать, но и в этой игре правильно разрешили некоторые ситуации и действовали очень эффективно перед воротами, чтобы забить голы», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на одно очко, но у горожан есть игра в запасе.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»