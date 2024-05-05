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Хавбек «Арсенала» Хаверц назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент

Хавбек «Арсенала» Хаверц назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц ответил на вопрос о лучшем игроке английской Премьер-лиги после победы своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:0).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Сака – 45'     2:0 Троссард – 70'     3:0 Райс – 90+7'    

«Лучший игрок АПЛ на данный момент? Букайо Сака невероятен, и он показывает это каждую неделю. Он абсолютно лучший в АПЛ. Ему всего 21 или 22 года сейчас. Я никогда раньше не видел такого игрока, как Сака, и думаю, что в Англии очень рады его успехам. С

ака — невероятный парень. Он голоден до побед каждый день. Если вы увидите его на тренировках, то поймёте, почему он особенный», – приводит слова Хаверца TNT Sport.

Отметим, в этом матче Букайо Сака забил победный мяч канониров с пенальти.

В текущем сезоне Сака провёл за клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 130 млн.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на одно очко, но у горожан есть игра в запасе.

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