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Винисиус отреагировал на досрочное чемпионство «Реала» в Ла Лиге

Винисиус отреагировал на досрочное чемпионство «Реала» в Ла Лиге
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор репостнул запись из фанатского аккаунта в своей социальной сети о титулах в карьере молодых игроков «сливочных».

«Новая эра», — подписал данный пост Винисиус в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, 4 мая 2024 года, прошёл матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение сине-гранатовых позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.

Отметим, в предыдущий раз «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.

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04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    
Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Диас – 51'     2:0 Беллингем – 68'     3:0 Хоселу – 90+3'    
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе:

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