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Винисиус отреагировал на досрочное чемпионство «Реала» в Ла Лиге

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор репостнул запись из фанатского аккаунта в своей социальной сети о титулах в карьере молодых игроков «сливочных».

«Новая эра», — подписал данный пост Винисиус в социальной сети X (ранее Twitter).



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Напомним, 4 мая 2024 года, прошёл матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение сине-гранатовых позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.

Отметим, в предыдущий раз «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.

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