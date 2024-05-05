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Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз 6:2, как сыграли, победил Интер Майами, результат матча МЛС 5 мая

Пять передач и гол Месси помогли «Интеру» разгромить «Ред Буллз», у Суареса хет-трик
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В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 6:2.

США - Major League Soccer . МЛС
05 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ванзер – 30'     1:1 Рохас – 49'     2:1 Месси – 51'     3:1 Рохас – 62'     4:1 Суарес – 69'     5:1 Суарес – 75'     6:1 Суарес – 81'     6:2 Форсберг – 90+7'    

На 30-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий гостей Данте Ванзер. Голевая передача на счету венесуэльского хавбека Викельмана Кармоны. После перерыва на 49-й минуте с передачи Лионеля Месси счёт сравнял вышедший на замену парагвайский полузащитник Матиас Рохас. Через две минуты усилиями Месси и Луиса Суареса «Интер Майами» вышел вперёд. На 61-й минуте Рохас оформил дубль. Второй голевой передачей отличился Месси. В концовке матча хет-триком отметился Суарес. Ещё три передачи на счету Месси. Установил окончательный результат шведский хавбек «Ред Буллз» Эмиль Форсберг, забивший с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, по итогам матча у Месси – «1+5», у Суареса – «3+1».

Испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс сыграл в этом матче все 90 минут. Бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на эту игру.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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