Пять передач и гол Месси помогли «Интеру» разгромить «Ред Буллз», у Суареса хет-трик

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 6:2.

На 30-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий гостей Данте Ванзер. Голевая передача на счету венесуэльского хавбека Викельмана Кармоны. После перерыва на 49-й минуте с передачи Лионеля Месси счёт сравнял вышедший на замену парагвайский полузащитник Матиас Рохас. Через две минуты усилиями Месси и Луиса Суареса «Интер Майами» вышел вперёд. На 61-й минуте Рохас оформил дубль. Второй голевой передачей отличился Месси. В концовке матча хет-триком отметился Суарес. Ещё три передачи на счету Месси. Установил окончательный результат шведский хавбек «Ред Буллз» Эмиль Форсберг, забивший с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, по итогам матча у Месси – «1+5», у Суареса – «3+1».

Испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс сыграл в этом матче все 90 минут. Бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на эту игру.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

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