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Президент «Барселоны» был в бешенстве после поражения команды в матче с «Жироной»

Президент «Барселоны» был в бешенстве после поражения команды в матче с «Жироной»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был в гневе после поражения команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной», сообщает Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter) Напомним, встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    

После матча Лапорта около стадиона кричал: «Этого не может быть».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после этого матча «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

После 34 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 73 очка. «Жирона» занимает второе место, набрав 74 очка.

В январе главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба. Однако, в апреле «Барселона» сообщила, что специалист останется в команде и продлит контракт с клубом.

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