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Президент «Барселоны» был в бешенстве после поражения команды в матче с «Жироной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был в гневе после поражения команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной», сообщает Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter) Напомним, встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

После матча Лапорта около стадиона кричал: «Этого не может быть».

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Напомним, после этого матча «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

После 34 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 73 очка. «Жирона» занимает второе место, набрав 74 очка.

В январе главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба. Однако, в апреле «Барселона» сообщила, что специалист останется в команде и продлит контракт с клубом.

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