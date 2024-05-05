«Барселона» может заменить Левандовского звездой «Ливерпуля»

«Барселона» может заменить польского нападающего Роберта Левандовского звездой «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, сообщает The Sun.

По данным источника, «Барселона» сделала Нуньеса одной из своих трансферных целей на ближайшее лето. Каталонский клуб планирует сократить расходы на состав и может избавиться от высокооплачиваемого Левандовского, заменив его на Нуньеса.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне поляк принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 9 результативных передач.

Нуньес провёл 51 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 13 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 70 млн.

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