Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может заменить Левандовского звездой «Ливерпуля»

«Барселона» может заменить Левандовского звездой «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» может заменить польского нападающего Роберта Левандовского звездой «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, сообщает The Sun.

По данным источника, «Барселона» сделала Нуньеса одной из своих трансферных целей на ближайшее лето. Каталонский клуб планирует сократить расходы на состав и может избавиться от высокооплачиваемого Левандовского, заменив его на Нуньеса.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне поляк принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 9 результативных передач.

Нуньес провёл 51 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 13 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 70 млн.

Материалы по теме
Роберт Левандовски дал оценку своей результативности в «Барселоне»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android