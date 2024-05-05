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Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче
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На стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 6:2. В этом матче Лионель Месси оформил пять голевых передач и отметился одним забитым мячом.

США - Major League Soccer . МЛС
05 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ванзер – 30'     1:1 Рохас – 49'     2:1 Месси – 51'     3:1 Рохас – 62'     4:1 Суарес – 69'     5:1 Суарес – 75'     6:1 Суарес – 81'     6:2 Форсберг – 90+7'    

Таким образом, Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче. А также стал первым игроком в истории МЛС по этому показателю.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн. В нынешнем сезоне Месси сыграл 11 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

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