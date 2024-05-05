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Лионель Месси установил два новых рекорда в МЛС

Лионель Месси установил два новых рекорда в МЛС
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил два рекорда в МЛС после матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

США - Major League Soccer . МЛС
05 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ванзер – 30'     1:1 Рохас – 48'     2:1 Месси – 50'     3:1 Рохас – 62'     4:1 Суарес – 69'     5:1 Суарес – 75'     6:1 Суарес – 81'     6:2 Форсберг – 90+7'    

В этой встрече аргентинский нападающий забил гол и сделал пять результативных передач.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать пять результативных передач в одном матче. Также он первым в МЛС набрал шесть очков за одну игру.

Напомним, в этой встрече хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Также на счету Суареса результативная передача.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

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