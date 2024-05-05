Лионель Месси установил два новых рекорда в МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил два рекорда в МЛС после матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).
В этой встрече аргентинский нападающий забил гол и сделал пять результативных передач.
Таким образом, Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать пять результативных передач в одном матче. Также он первым в МЛС набрал шесть очков за одну игру.
Напомним, в этой встрече хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Также на счету Суареса результативная передача.
На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.
Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника
- 5 мая 2024
-
05:29
-
04:57
-
04:47
-
04:37
-
04:35
-
04:01
-
03:55
-
03:48
-
03:28
-
03:08
-
02:55
-
02:35
-
02:21
-
02:02
-
01:49
-
01:38
-
01:22
-
01:11
-
00:58
-
00:55
-
00:50
-
00:49
-
00:42
-
00:27
-
00:25
-
00:22
-
00:15
-
00:10
-
00:10
-
00:04
- 4 мая 2024
-
23:57
-
23:57
-
23:43
-
23:29
-
23:27