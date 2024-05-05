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Главный тренер «Интер Майами» отреагировал на шесть результативных действий Месси в матче

Главный тренер «Интер Майами» отреагировал на шесть результативных действий Месси в матче
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал игру 36-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси в домашнем матче регулярного чемпионата американской МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2). Месси отметился в этой игре забитым мячом и пятью результативными передачами.

США - Major League Soccer . МЛС
05 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ванзер – 30'     1:1 Рохас – 48'     2:1 Месси – 50'     3:1 Рохас – 62'     4:1 Суарес – 69'     5:1 Суарес – 75'     6:1 Суарес – 81'     6:2 Форсберг – 90+7'    

«Месси делает разницу, всегда. Месси поучаствовал в шести голах! Не думаю, что мы увидим что-либо подобное снова», — сказал Мартино на послематчевой пресс-конференции.

Первый тайм матча регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. После перерыва хозяева поля забили шесть голов подряд, во всех принял участие Лионель Месси, который стал автором второго забитого мяча и ассистировал партнёрам в остальных пяти. Хет-трик оформил 37-летний уругвайский форвард Луис Суарес, на счету которого четвёртый, пятый и шестой голы «Интер Майами».

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