Главный тренер «Интер Майами» отреагировал на шесть результативных действий Месси в матче

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал игру 36-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси в домашнем матче регулярного чемпионата американской МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2). Месси отметился в этой игре забитым мячом и пятью результативными передачами.

«Месси делает разницу, всегда. Месси поучаствовал в шести голах! Не думаю, что мы увидим что-либо подобное снова», — сказал Мартино на послематчевой пресс-конференции.

Первый тайм матча регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. После перерыва хозяева поля забили шесть голов подряд, во всех принял участие Лионель Месси, который стал автором второго забитого мяча и ассистировал партнёрам в остальных пяти. Хет-трик оформил 37-летний уругвайский форвард Луис Суарес, на счету которого четвёртый, пятый и шестой голы «Интер Майами».