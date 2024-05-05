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Артета прокомментировал игру Хаверца в матче «Арсенал» — «Борнмут»

Артета прокомментировал игру Хаверца в матче «Арсенал» — «Борнмут»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника Кая Хаверца в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0).

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Сака – 45'     2:0 Троссард – 70'     3:0 Райс – 90+7'    

«Честно говоря, он был невероятен сегодня. Всё, что он делал, было разумно: расчёт времени, движение, то, как он держит мяч, то, как он обращается к прессе, как он выстраивает игру, понимание игры. Сегодня он был невероятен», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

24-летний немецкий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц провёл домашнюю игру «канониров» с «Борнмутом» в 36-м туре АПЛ (3:0) полностью. В его личной статистике два удара по воротам соперника (оба в створ), три передачи под удар партнёрам и четыре отбора (больше всех в команде).

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