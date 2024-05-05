«Челси» предложит «Наполи» € 90 млн и Лукаку за подписание Осимхена — Sky Sport Italia

Грядущим летом «Челси» предпримет попытку приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, предложив за него € 90 млн, а также форварда Ромелу Лукаку и ещё одного молодого футболиста. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, контракт нигерийского нападающего предусматривает пункт об отступных в размере € 120 млн. Предложив Лукаку и перспективного, молодого игрока, лондонский клуб намерен снизить сумму, необходимую для подписания Осимхена. При этом подчёркивается, что Лукаку не испытывает желания выступать за «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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