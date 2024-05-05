Эрик тен Хаг: для того, чтобы привить футбол «Аякса», мне нужны такие игроки, как де Йонг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном переходе полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в ряды «красных дьяволов». Ранее сообщалось об усиленном интересе манчестерцев к нидерландскому хавбеку.

«Де Йонг и Каземиро играли бы вместе, дополняя друг друга. Но уже десять лет и конкретно в этот отрезок мы не во всех случаях можем заполучить игроков, которых желаем. Просто нужно с этим смириться. Для того, чтобы привить футбол «Аякса», мне нужны подобные игроки с соответствующими под этот стиль качествами. Если игроки уже заточены под определенный игровой стиль, я не смею менять их природу», — сказал Тен Хаг в интервью Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний де Йонг принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.