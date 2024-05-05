Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг: для того, чтобы привить футбол «Аякса», мне нужны такие игроки, как де Йонг

Эрик тен Хаг: для того, чтобы привить футбол «Аякса», мне нужны такие игроки, как де Йонг
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном переходе полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в ряды «красных дьяволов». Ранее сообщалось об усиленном интересе манчестерцев к нидерландскому хавбеку.

«Де Йонг и Каземиро играли бы вместе, дополняя друг друга. Но уже десять лет и конкретно в этот отрезок мы не во всех случаях можем заполучить игроков, которых желаем. Просто нужно с этим смириться. Для того, чтобы привить футбол «Аякса», мне нужны подобные игроки с соответствующими под этот стиль качествами. Если игроки уже заточены под определенный игровой стиль, я не смею менять их природу», — сказал Тен Хаг в интервью Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний де Йонг принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о нападающем Расмусе Хойлунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android