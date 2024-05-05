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Экс-тренер «Ливерпуля» Сунесс: если агент ван Дейка позвонит в «Реал», то они купят его

Экс-тренер «Ливерпуля» Сунесс: если агент ван Дейка позвонит в «Реал», то они купят его
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Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался относительно будущего 32-летнего центрального защитника и капитана мерсисайдцев Вирджила ван Дейка.

«Я обеспокоен тем, что контракт Вирджила ван Дейка вот-вот истечёт. В июле ему исполнится 33 года. Если бы его агент позвонил спортивному директору мадридского «Реала», то они бы купили его», — приводит слова Сунесса AS.

Напомним, в нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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