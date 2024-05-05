Тренер «Боруссии» Д Нури Шахин может возглавить «Бешикташ» — AS

Нури Шахин, являющийся ассистентом главного тренера Эдина Терзича в дортмундской «Боруссии», получил предложение возглавить турецкий «Бешикташ» после отставки португальского тренера Фернанду Сантуша. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, сам Шахин после встречи с президентом «Бешикташа» Хасаном Аратом заинтересован в возвращении в Турцию, однако колеблется из-за возможного повышения в своей нынешней команде: тренер Эдин Терзич может не продлить свой действующий до конца сезона-2024/2025 контракт с дортмундской «Боруссией», если не будет уволен с поста главного тренера «чёрно-жёлтых» раньше. Отмечается, что в случае, если Терзич всё же не уйдёт с поста главного тренера дортмундской «Боруссии», Шахин примет предложение «Бешикташа» и начнёт самостоятельную тренерскую работу в турецком чемпионате.

Напомним, Нури Шахин работает в тренерском штабе дортмундской «Боруссии» с января 2024 года. До этого он занимал в течение полутора лет административную должность в системе турецкого клуба «Антальяспор».