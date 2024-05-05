Хаверц: наслаждаюсь каждой секундой, проведённой под руководством Артеты

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц ответил на вопрос, каково ему работать под руководством главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

«Я наслаждаюсь каждой секундой, проведённой под руководством Микеля Артеты. Он научил меня стольким хорошим вещам, особенно в начале, когда мне было особенно тяжело. Я очень рад, что я здесь [в «Арсенале»]», — приводит слова Хаверца журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Хаверц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: