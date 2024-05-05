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«Динамо» — «Сочи»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Встречу «Динамо» и «Сочи» покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Сочи» заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.

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