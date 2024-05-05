Тренер «Химика» Передня рассказал, какие зарплаты во Второй лиге

Главный тренер дзержинского «Химика» Сергей Передня поделился информацией о том, какие зарплаты в ЛЕОН-Второй лиге.

«Не скажу, что нищенствуем. Зарплаты платят вовремя. Были перебои, но сейчас систему наладили. Плюс премиальные у нас в процессе. Вообще мы живём на субсидии Нижнего Новгорода, взаимодействуем с ними. Зарплаты, как у всех во Второй лиге: у футболистов от 50 до 90 тыс. рублей, у тренеров — чуть поменьше. Прожить можно, не жалуемся», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 52-летний специалист занял должность главного тренера дзержинского «Химика» в июне 2022 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 62 матчах во всех турнирах, в которых 31 раз выиграла, 15 раз сыграла вничью и 16 раз потерпела поражение.

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