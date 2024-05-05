Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гаича: прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет

Агент Гаича: прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Раде Калдович, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Милана Гаича, ответил на вопрос, есть ли прогресс между сторонами в переговорах о новом контракте футболиста.

«Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет. Я до сих пор жду от них информацию. Но на этой неделе праздники в Сербии и России, возможно, на следующей будет больше информации», — приводит слова Калдовича «РБ Спорт».

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Гаич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
ЦСКА ведёт переговоры с Миланом Гаичем о продлении контракта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android