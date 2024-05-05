Агент Гаича: прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет

Футбольный агент Раде Калдович, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Милана Гаича, ответил на вопрос, есть ли прогресс между сторонами в переговорах о новом контракте футболиста.

«Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет. Я до сих пор жду от них информацию. Но на этой неделе праздники в Сербии и России, возможно, на следующей будет больше информации», — приводит слова Калдовича «РБ Спорт».

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Гаич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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