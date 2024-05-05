Симоне Индзаги: несмотря на чемпионство, мы чувствуем горечь от поражения от «Сассуоло»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о результате выездного матча 35-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (0:1).

«Мы не любим проигрывать, но «Сассуоло» нужно отдать должное: они вошли в первый тайм матча лучше нас. Однако во во второй половине матча нам удалось прибавить за счёт нескольких перестановок. Хоть мы и выиграли Серию А за пять дней и получили вторую звезду, горечь от этого поражения в этот вечер мы чувствуем», — приводит слова Индзаги Eurosport.

Напомним, в матче 35-го тура итальянской Серии А встречались «Сассуоло» и «Интер». Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0. «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 89 очков за 35 матчей. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024, обыграв в 33-м туре Серии А «Милан» со счётом 2:1. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 26 очков.