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Симоне Индзаги: несмотря на чемпионство, мы чувствуем горечь от поражения от «Сассуоло»

Симоне Индзаги: несмотря на чемпионство, мы чувствуем горечь от поражения от «Сассуоло»
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о результате выездного матча 35-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (0:1).

Италия - Серия А . 35-й тур
04 мая 2024, суббота. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Лорьенте – 20'    

«Мы не любим проигрывать, но «Сассуоло» нужно отдать должное: они вошли в первый тайм матча лучше нас. Однако во во второй половине матча нам удалось прибавить за счёт нескольких перестановок. Хоть мы и выиграли Серию А за пять дней и получили вторую звезду, горечь от этого поражения в этот вечер мы чувствуем», — приводит слова Индзаги Eurosport.

Напомним, в матче 35-го тура итальянской Серии А встречались «Сассуоло» и «Интер». Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0. «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 89 очков за 35 матчей. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024, обыграв в 33-м туре Серии А «Милан» со счётом 2:1. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 26 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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