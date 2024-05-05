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Непомнящий: условий для оптимизма в профессиональном футболе для «Томи» совершенно нет

Непомнящий: условий для оптимизма в профессиональном футболе для «Томи» совершенно нет
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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на слова другого экс-наставника этого клуба Сергея Передни, который заявил, что футбол в Томске заглох и вряд ли в ближайшие годы воскреснет.

«У меня нет такой информации, о чём говорил Серёжа. Я несколько раз выражал свою досаду, что в «Томи» действительно сейчас без условий, но футбольный город. Там было не очень много возможностей для футбола, но футбол был и зимний, и летний, и любительский, и профессиональный.

Я по этому поводу переживал. Не могу назвать детальной информацию, которая ко мне просачивалась. Да, пока условий для оптимизма совершенно нет в профессиональном футболе. Любительский футбол есть, для детей там нашли возможности. Но о профессиональном футболе вообще никаких разговоров нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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