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Агент: Куэро заслуживает больше игрового времени в «Оренбурге»

Агент: Куэро заслуживает больше игрового времени в «Оренбурге»
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Футбольный агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, ответил на вопрос о будущем своего клиента в российском клубе.

– Останется ли Джастин Куэро в России на следующий сезон?

– Об этом нужно спрашивать главного тренера. Джастину нравится представлять «Оренбург». Он с радостью бы остался, но давайте подождём окончания сезона.

– Джастину комфортно работать с Деограсией?

– А как вы думаете, если Джастин практически не играет? Деограсия – хороший специалист, но на мой взгляд, Куэро заслуживает больше игрового времени, – приводит слова Сьерры Metaratings.

Напомним, 20-летний футболист перешёл в «Оренбург» из эквадорского «Индепендьенте» минувшим летом на правах аренды, рассчитанной до конца сезона и предполагающей право выкупа.

В нынешнем сезоне Куэро принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 758 минут во всех соревнованиях. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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