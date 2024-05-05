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Главный тренер «Химика» Передня: наш капитан работал в пожарной части

Главный тренер «Химика» Передня: наш капитан работал в пожарной части
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Главный тренер дзержинского «Химика», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге, Сергей Передня рассказал об интересном случае совмещения футболистом своей основной работы.

«Когда выступали в дивизионе «2Б», наш капитан Артём Широков работал в пожарной части. Я к этому относился отрицательно, так как это опасная работа. Уже в этом сезоне он уволился оттуда и полностью сконцентрировался на футболе. Больше похожих случаев не было. Все профессиональные футболисты и должны это понимать. При этом мои помощники по штабу подрабатывают в школах с детьми», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 52-летний специалист занял должность главного тренера дзержинского «Химика» в июне 2022 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 62 матчах во всех турнирах, в которых 31 раз выиграла, 15 раз сыграла вничью и 16 раз потерпела поражение.

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