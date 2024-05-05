Передня: если условный «Ростов» выиграет РПЛ, у него будут другие эмоции, чем у «Зенита»

Бывший тренер «Волги НН», «Томи», «Тамбова» Сергей Передня поделился мнением о нынешнем уровне чемпионата России.

«Конечно, непопадание в еврокубки из-за санкций наложило отпечаток на РПЛ. Но уровень РПЛ всё равно достаточно высокий. Когда смотришь игры Премьер-Лиги, понимаешь, что команды показывают свой уровень. Даже небогатые «Балтика» или «Пари НН» показывают футбол с изюминкой.

При мне ведь уровень РПЛ был неплохой, но тогда команды старались попасть в тройку-четвёрку, чтобы играть в еврокубках, которые приносят хорошие деньги. Регресса нет, но, может быть, сейчас не хватает мотивации. Теперь все бьются за чемпионство и за сохранение прописки. При этом если условный «Ростов» выиграет чемпионат, уверен, у него будут совсем другие эмоции, чем у «Зенита», который взял пять чемпионств подряд», — сказал Передня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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