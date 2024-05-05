Передня: в «Луче» по шесть-семь месяцев не платили зарплату, питались дошираками

Главный тренер дзержинского «Химика», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге, Сергей Передня поделился воспоминания об условиях работы в «Луч-Энергии». Специалист возглавлял владивостокскую команду в период с 2015-го по 2016-й год.

«Во Владивостоке, в «Луче», нам и по шесть-семь месяцев не платили зарплату. Вот там реально было питание дошираками. Нас кормили другие команды, это был полный ужас. Конечно, в конце сезона нам заплатили, потому что хочешь-не хочешь, а надо отдавать, чтобы команда существовала. Несмотря на все проблемы, мы не вылетели из ФНЛ и выполнили поставленную задачу.

Даже когда говорят, что денег нет, футболисты должны показывать себя на поле. Кто-то да обратит внимание, и уже будете играть повыше. К примеру, Дима Кабутов сейчас в «Рубине», и таких примеров много. Ребята просто выходили и показывали свою игру. Играли не ради денег», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.