Экс-тренер «Томи»: настало время воспитывать своих футболистов, как это делает ЦСКА

Бывший тренер «Томи», «Волги НН», «Тамбова» Сергей Передня поделился мнением о том, как следует развиваться российскому футболу в нынешних условиях.

«Я считаю, что настало время воспитывать своих футболистов и их подтягивать, как это делает ЦСКА. Мне кажется, что нужно идти по этому пути. Естественно, нужно брать и каких-то звёздных иностранцев, чтобы наши молодые ребята их видели и набирались опыта благодаря совместным тренировкам и играм. Эти легионеры должны своим примером учить молодёжь. Чем выше футболист, который приходит в команду, тем сильнее ты к нему тянешься. Поэтому обязательно должны быть сочетания таких игроков», — сказал Передня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: