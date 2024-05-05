Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Томи»: настало время воспитывать своих футболистов, как это делает ЦСКА

Экс-тренер «Томи»: настало время воспитывать своих футболистов, как это делает ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Томи», «Волги НН», «Тамбова» Сергей Передня поделился мнением о том, как следует развиваться российскому футболу в нынешних условиях.

«Я считаю, что настало время воспитывать своих футболистов и их подтягивать, как это делает ЦСКА. Мне кажется, что нужно идти по этому пути. Естественно, нужно брать и каких-то звёздных иностранцев, чтобы наши молодые ребята их видели и набирались опыта благодаря совместным тренировкам и играм. Эти легионеры должны своим примером учить молодёжь. Чем выше футболист, который приходит в команду, тем сильнее ты к нему тянешься. Поэтому обязательно должны быть сочетания таких игроков», — сказал Передня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
«Питаемся один раз в день, но не жалуемся». Как выживает футбол в глубинке России
Эксклюзив
«Питаемся один раз в день, но не жалуемся». Как выживает футбол в глубинке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android