Тимофеев: поражение со счётом 1:7 стало переломным для «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев после матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) объяснил причину победной серии своей команды. Минимальная победа над «горожанами» стала для команды из Грозного четвёртой подряд в рамках чемпионата страны.

«Наверное, поражение в матче с «Балтикой» стало переломным моментом. Никто нас по головке не гладил после этого поражения», — приводит слова Тимофеева «РБ Спорт».

После 27-ми сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. Следующую игру внутреннего первенства подопечным Магомеда Адиева предстоит провести на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 10 мая. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.