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Тимофеев: поражение со счётом 1:7 стало переломным для «Ахмата»

Тимофеев: поражение со счётом 1:7 стало переломным для «Ахмата»
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Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев после матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) объяснил причину победной серии своей команды. Минимальная победа над «горожанами» стала для команды из Грозного четвёртой подряд в рамках чемпионата страны.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 46'    

«Наверное, поражение в матче с «Балтикой» стало переломным моментом. Никто нас по головке не гладил после этого поражения», — приводит слова Тимофеева «РБ Спорт».

После 27-ми сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. Следующую игру внутреннего первенства подопечным Магомеда Адиева предстоит провести на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 10 мая. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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