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«Величайший игрок всех времён». МЛС — о шести результативных действиях Месси в матче

«Величайший игрок всех времён». МЛС — о шести результативных действиях Месси в матче
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Пресс-служба МЛС сделала несколько публикаций во время матча регулярного чемпионата «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2), в котором нападающий хозяев Лионель Месси забил гол и отдал пять результативных передач.

США - Major League Soccer . МЛС
05 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ванзер – 30'     1:1 Рохас – 48'     2:1 Месси – 50'     3:1 Рохас – 62'     4:1 Суарес – 69'     5:1 Суарес – 75'     6:1 Суарес – 81'     6:2 Форсберг – 90+7'    

«Величайший игрок всех времён. Месси — не человек!», — написала пресс-служба МЛС в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»:

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