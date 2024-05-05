«Величайший игрок всех времён». МЛС — о шести результативных действиях Месси в матче

Пресс-служба МЛС сделала несколько публикаций во время матча регулярного чемпионата «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2), в котором нападающий хозяев Лионель Месси забил гол и отдал пять результативных передач.
«Величайший игрок всех времён. Месси — не человек!», — написала пресс-служба МЛС в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами.
На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.
Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»:
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