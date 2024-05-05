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Эрлинг Холанд повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ

Эрлинг Холанд повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1) оформил свой второй хет-трик в первых таймах матчей английской Премьер-лиги.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'     5:1 Альварес – 85'    

Норвежский форвард стал третьим игроком в истории первенства, сделавшим за свою карьеру больше одного хет-трика в первых таймах матчей английской Премьер-лиги, наряду с бывшими нападающими «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коулом и Майклом Оуэном.

На данный момент Холанд является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги с показателем в 24 забитых мяча. Его ближайшие преследователи — нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак и полузащитник «Челси» Коул Палмер, забившие по 20 голов.

После победы над «Вулверхэмптоном» в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

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