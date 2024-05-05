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Футболист из чемпионата Бельгии потерял сознание после сильного удара мячом в лицо

Футболист из чемпионата Бельгии потерял сознание после сильного удара мячом в лицо
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Атакующий полузащитник «Моленбека» Жефф Рен-Аделаид потерял сознание во время матча 5-го тура чемпионата Бельгии с «Шарлеруа» (1:3), после сильного удара мячом ему в лицо. Об этом информирует L’Équipe.

Сообщается, что после этого удара в лицо футболист упал на газон и находился без сознания почти десяти минут. Затем в экстренном порядке был госпитализирован.

Подчёркивается, что на текущий момент Рен-Аделаид пришёл в себя и пребывает в стабильном состоянии.

Сразу по окончании матча главный тренер «Моленбека» Янник Феррейра сообщил, что полузащитник больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Рен-Аделаид принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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