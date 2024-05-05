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Передня: в Саранске хотели возродить команду, но опять всё заглохло

Передня: в Саранске хотели возродить команду, но опять всё заглохло
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Главный тренер дзержинского «Химика», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге, Сергей Передня поделился мнением о состоянии футбола в Саранской области.

«Я слышал, что в Саранске хотели возродить команду, но опять всё заглохло. Всё зависит от первых лиц региона. Если они захотят иметь команду у себя в регионе, это можно сделать легко и безболезненно. Футбол – это спорт номер один в России, его все любят. Если бы в Саранске была команда, болельщики вернулись бы на стадион. Обидно, в глубинке не хотят развивать футбол», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Передня работает на посту главного тренера дзержинского «Химика» с июня 2022 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 62 матчах во всех турнирах, в которых 31 раз выиграла, 15 раз сыграла вничью и 16 раз потерпела поражение.

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