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Бернард Бериша: в матче с «Краснодаром» мы проявили характер и заслуженно добились победы

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

«Слава богу, нам удалось выиграть этот матч. Против «Краснодара» всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы. После трёх побед кряду важно было сохранить этот настрой», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 32 очка и занимает 10-е место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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