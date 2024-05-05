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Бернард Бериша: в матче с «Краснодаром» мы проявили характер и заслуженно добились победы

Бернард Бериша: в матче с «Краснодаром» мы проявили характер и заслуженно добились победы
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 46'    

«Слава богу, нам удалось выиграть этот матч. Против «Краснодара» всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы. После трёх побед кряду важно было сохранить этот настрой», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 32 очка и занимает 10-е место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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