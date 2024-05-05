Агент игрока «Ростова» Роналдо ответил на вопрос об интересе к бразильцу от других клубов

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы 23-летнего крайнего нападающего «Ростова» Роналдо, ответил на вопрос, не получал ли его клиент предложений от других клубов.

«На данный момент мы не получали предложений от других клубов, на нас никто не выходил по поводу возможного трансфера», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист стал игроком «Ростова» минувшей зимой, перейдя из софийского «Левски».

В нынешнем сезоне Роналдо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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