«Реал» намерен продлить контракт с Ферланом Менди — Marca

Руководство мадридского «Реала» готовит предложение по новому контракту для 28-летнего левого защитника Ферлана Менди, чьё текущее трудовое соглашение заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, французский футболист своей игрой убедил всех в клубе, что он заслуживает пролонгацию трудового соглашения. Кроме того, его попросил остаться лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Также Менди пользуется авторитетом в раздевалке.

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Однако на текущий момент «Реал» ещё не сделал конкретного предложения для Менди.

Напомним, защитник перешёл в мадридский клуб летом 2019 года из «Лиона». За этот период он принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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