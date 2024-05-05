«Бавария» потеряла Рафаэла Геррейру перед ответным матчем 1/2 финала ЛЧ с «Реалом

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру пропустит ближайшие матчи команды из-за тяжёлых травм, полученных в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (1:3). Об этом сообщает мюнхенский клуб на своём официальном сайте.
Сообщается, что у португальского защитника после прохождения медобследования диагностировали повреждения капсулы коленного сустава и крестообразных связок, которые не позволят футболисту помочь своей команде в предстоящих матчах, в частности, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» состоится в среду, 8 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2.
- 5 мая 2024
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