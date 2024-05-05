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«Бавария» потеряла Рафаэла Геррейру перед ответным матчем 1/2 финала ЛЧ с «Реалом

«Бавария» потеряла Рафаэла Геррейру перед ответным матчем 1/2 финала ЛЧ с «Реалом
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Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру пропустит ближайшие матчи команды из-за тяжёлых травм, полученных в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (1:3). Об этом сообщает мюнхенский клуб на своём официальном сайте.

Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Стергиу – 29'     1:1 Кейн – 37'     2:1 Ён – 83'     3:1 Катомпа Мвумпа – 90+3'    

Сообщается, что у португальского защитника после прохождения медобследования диагностировали повреждения капсулы коленного сустава и крестообразных связок, которые не позволят футболисту помочь своей команде в предстоящих матчах, в частности, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» состоится в среду, 8 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2.

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