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«Зенит» объявил о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ

«Зенит» объявил о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Объединённых Арабских Эмиратов, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей. Отмечается, что срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.

«Аль-Васл», базирующийся в Дубае, является лидером текущего сезона чемпионата ОАЭ, семикратным чемпионом страны и двукратным обладателем национального Кубка.

Напомним, после 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место в первенстве страны.

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