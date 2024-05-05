Зоран Тошич: надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей командой в лиге

Бывший крайний нападающий московского ЦСКА Зоран Тошич, становившийся в его составе трёхкратным чемпионом России, ответил на вопрос, продолжает ли он следить за выступлениями армейцев.

«Конечно, слежу, смотрю матчи ЦСКА в России. Немного опустились в таблице чемпионата, но в Кубке России дошли до финала, надеюсь, что пройдут в суперфинал.

Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА, надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге», — приводит слова Тошича «ТАСС».

Напомним, сербский футболист выступал в составе московского клуба с 2010 по 2017 год. За этот период он принял участие в 239 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 41 результативной передачей.

На текущий момент Тошич является игроком греческой «Ламии». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

После 26 туров РПЛ ЦСКА набрал 38 очков и занимает восьмое место.

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