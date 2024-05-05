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Паскаль Янсен: всерьёз рассматривал вариант со «Спартаком», но им был нужен другой тренер

Паскаль Янсен: всерьёз рассматривал вариант со «Спартаком», но им был нужен другой тренер
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Бывший главный тренер «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен высказался относительно интереса к нему со стороны московского «Спартака».

«Это был действительно конкретный вариант. Поскольку я больше не работаю в «АЗ Алкмар», я серьёзно рассматриваю каждый клуб. Таким образом, я всерьёз рассматривал и «Спартак». Но в результате, я сделал другой выбор.

Был ли это мой выбор или выбор «Спартака»? Это было обоюдное решение. Они уволили своего главного тренера и теперь работают с временным тренером. В «Спартаке» считают, что им желательно работать с тренером, который немного лучше знает российскую лигу», — приводит слова Янсена ESPN Goedemorgen Eredivisie.

Напомним, ранее спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сообщил, что Янсен больше не рассматривается в качестве кандидата на место наставника «Спартака».

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