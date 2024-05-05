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Экс-тренер «Томи» назвал трёх российских специалистов, которые могли бы работать в Европе

Экс-тренер «Томи» назвал трёх российских специалистов, которые могли бы работать в Европе
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Бывший тренер «Томи», «Волги НН», «Тамбова» Сергей Передня ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, из российских тренеров смог бы успешно работать в команде из зарубежного чемпионата.

«Я думаю, что в Европе могли бы легко поработать Семак, Карпин и Федотов. Эти специалисты — 100%. Они могли бы посмотреть на более высокий уровень футбола. Но понимаю, что туда тяжело прорваться.

Если убрать все санкции, то, конечно, хотелось бы, чтобы наши тренеры попробовали себя на более высоком уровне с футболистами высокого класса. Чтобы они могли потренировать, понять физику и ментальность других чемпионатов. Это было бы интересно. Но сейчас, я думаю, это практически нереально», — сказал Передня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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