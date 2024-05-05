Экс-тренер «Томи» Передня: сборную России мог бы возглавить Семак

Бывший тренер «Томи», «Волги НН», «Тамбова» Сергей Передня назвал российский тренеров, которые, по его мнению, могли бы возглавить отечественную национальную команду.

«Мне кажется, что сборную России мог бы возглавить Семак. Черчесов, наверное, и сам не захочет туда возвращаться. Во-вторых, нужно, чтобы в сборной пробовали и других специалистов. Семак – самая реальная кандидатура для этого», — сказал Передня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025-го. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.