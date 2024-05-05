Роберто Фернандес: «Динамо» – великий клуб, мы обязаны бороться до конца

23-летний центральный защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес оценил шансы бело-голубых стать чемпионами в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В последних матчах чемпионата мы выходили с большим рвением и с большим терпением одновременно. Даже в игре с «Зенитом» мы смогли выстоять, удержать результат, не пропустить гол. Это была очень важная победа для нас.

Мы должны продолжать свой путь. «Динамо» станет чемпионом? Это великий клуб. Мы обязаны бороться до конца», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, после 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

Сегодня, 5 мая, «Динамо» сыграет с «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ. игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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