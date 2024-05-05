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«Что значит быть огнеопасным». «Факел» представил проморолик к матчу РПЛ с «Зенитом»

«Что значит быть огнеопасным». «Факел» представил проморолик к матчу РПЛ с «Зенитом»
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Пресс-служба воронежского «Факела» выложила у себя в социальных сетях видеоанонс предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

В проморолике закрепляется прозвище команды: «огнеопасные», а также представляются основные игроки воронежской команды.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится 6 мая. Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток о начале встречи раздастся в 18:00 по московскому времени.

После 26-ти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. После аналогичного количества игр «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место.

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