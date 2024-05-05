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«Челси» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 16:00

«Челси» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 16:00
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Сегодня, 5 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 51 очко и занимает восьмое место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм» заработал 49 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 2-го тура. В том противостоянии «молотобойцы» обыграли «Челси» со счётом 3:1. В составе «Вест Хэма» голами отметились Найеф Агер, Майкл Антонио и Лукас Пакета. Единственный гол «Челси» забил Карни Чуквуэмека.

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