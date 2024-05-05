«Атлетико» готов летом продать Мемфиса Депая — AS

Мадридский «Атлетико» в ближайшее трансферное окно намерен расстаться с нападающим команды Мемфисом Депаем, сообщает AS.

По сведениям источника, нидерландский форвард не входит в планы на следующий сезон сделавшего акцент на других футболистов главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Клуб будет готов выслушать предложения по Мемфису Депаю, равно как и по испанскому нападающему Альваро Марате, который, как ранее сообщалось, хочет вернуться в итальянскую Серию А.

Напомним, Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. Контракт 30-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл в составе «матрасников» 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.