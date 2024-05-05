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Шикунов: в «Пари НН» футболисты не того уровня — у «Спартака» не будет проблем

Шикунов: в «Пари НН» футболисты не того уровня — у «Спартака» не будет проблем
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится сегодня, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что смена тренера в «Пари НН» сильно не повлияет на «Спартак», потому что команда будет играть своим сильным составом. Илич в «Пари НН» ничего не успеет быстро перестроить, поэтому всё будет зависеть от «Спартака». Если красно-белые также будут настроены и выполнят все указания Слишковича, то проблем не будет.

В «Пари НН» футболисты не того уровня, чтобы быстро перестроиться под нового тренера. Юран всегда достаточно серьёзно настраивал своих футболистов, этого у него не отнять. Это один из его главных коньков. Но когда уехали Сулейманов в «Локомотив» и Севикян в «Ференцварош», всё впереди у них рухнуло.

Для такого клуба такие футболисты — серьёзная потеря. Поэтому у «Пари НН» по весне не пошло без этих игроков. А у «Спартака» два состава, поэтому кого хочешь передёргивай и ставь», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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